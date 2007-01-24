Путин: Россия никому не позволит определять ее место в мире
12:49, 24 января 2007Мир
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Президент отреагировал на критику
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди на неформальной встрече в Сочи договорились расширять экономическое сотрудничество.
Как заявил президент России, итальянские компании планируют многомиллиардные инвестиции в российскую энергетику. Проди сообщил о подписании в ближайшее время ряда контрактов с российскими партнерами.
На пресс-конференции в Сочи Путин объяснил недавнюю критику в адрес Москвы нежеланием учитывать законные интересы России. Он сказал, что Россия никому не позволит определять ее место в мире.
Радио "Свобода"
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