Путин: Россия никому не позволит определять ее место в мире

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди на неформальной встрече в Сочи договорились расширять экономическое сотрудничество.

Как заявил президент России, итальянские компании планируют многомиллиардные инвестиции в российскую энергетику. Проди сообщил о подписании в ближайшее время ряда контрактов с российскими партнерами.

На пресс-конференции в Сочи Путин объяснил недавнюю критику в адрес Москвы нежеланием учитывать законные интересы России. Он сказал, что Россия никому не позволит определять ее место в мире.

Радио "Свобода"