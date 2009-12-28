В этом году "газовой войны" не будет?

В Счетной палате РФ уверены, что новая «газовая война» между Россией и Украиной в этом году не повторится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН.

«Я уверен, что то, что было в прошлом году, не произойдет, у меня есть основания для такой уверенности», - сказал С.СТЕПАШИН.

Он отметил, что заявляет это на основании недавней встречи с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Также С.СТЕПАШИН подчеркнул, что Счетные палаты России и Украины при необходимости готовы в любой момент начать параллельные проверки газовых компаний.

«Мы готовы в любой момент, если нужно, включить контрольные функции. Сейчас для этого оснований практически нет», - сказал он.