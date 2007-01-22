Иран запретил инспекторам МАГАТЭ посещать свои ядерные объекты

Иранские власти приняли решение запретить доступ на свои ядерные сооружения 38 инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает РИА «Новости», об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин БОРУДЖЕРДИ (Allaeddin Boroudjerdi).

По его словам, этот список был составлен специальной комиссией, и в него включены 38 инспекторов, которым "не разрешено приезжать в Иран". Об этом решении Тегеран уже уведомил МАГАТЭ, отметил А.БОРУДЖЕРДИ.

Специальная комиссия была учреждена после того, как Совет Безопасности ООН 23 декабря единогласно принял резолюцию по Ирану. Документ предусматривает санкции против военных ядерных программ, но не запрещает поездки чиновников и внешнеэкономическую деятельность предприятий.

Санкции распространяются на деятельность, связанную с обогащением урана, химическим репроцессингом, проектами, основанными на тяжелой воде, и производством средств доставки ядерного оружия.