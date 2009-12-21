Большинство россиян сожалеют о распаде СССР (опрос)

Большинство россиян по-прежнему отрицательно относятся к распаду Советского Союза и считают, что этого процесса можно было избежать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр).

В частности, количество россиян, которые сожалеют о распаде бывшего СССР, не сокращается в последние два года - такого мнения сейчас придерживаются 60%. Не жалеют о распаде СССР 28% опрошенных. 12% затруднились с ответом.

Пик ностальгии по СССР у россиян наблюдался, по данным Левада-Центра, в декабре 2000 года (75%), и с тех пор ее уровень постепенно шел на спад до 2007 г. (55%) и снова вырос – до 60%.

Больше всего сожалеющих о распаде СССР - среди пенсионеров (85%), в целом среди женщин (63%), россиян 40-55 лет (67%) и старше (83%), с образованием ниже среднего (68%), низкими доходами (79%) и у жителей сельской местности (66%).

При этом 57% опрошенных считают, что распада СССР можно было избежать. Неизбежным распад сегодня считают 28%. Затруднились с ответом 15%.

На вопрос «Какую форму отношений между республиками бывшего Союза Вы бы лично поддержали?» 27% респондентов указали на объединение нескольких республик, по желанию, в более тесные союзы; 22% высказылись за более тесное объединение всех постсоветских республик по типу Евросоюза; 16% - за восстановление СССР в его прежнем виде; 13% - за сохранение СНГ в нынешнем виде. На необходимости независимого существования всех республик бывшего СССР настаивают 14% опрошенных. Затруднились ответить 8% опрошенных.

Опрос проведен 20-23 ноября. Опрошено 1600 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.