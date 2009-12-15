Освобожденный из пиратского плена балкер "Ариана" с 24 украинцами на борту пока лежит в дрейфе и ждет заправки топливом. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщили в базирующейся в Момбасе организации Программа по поддержке моряков в Восточной Африке.

"Бункеровщик уже вышел из Момбасы и направляется к судну, однако дорога займет несколько дней, - отметили там. - Далее, скорее всего, балкер направится в Оман".

"Ариана" была захвачена 2 мая в Индийском океане. Освободить судно удалось 10 декабря. Судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.