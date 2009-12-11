Евросоюз призывает МВФ ввести "социальный" налог на банкиров

Европейский Союз призывает Международный валютный фонд ввести “социальный” налог на банкиров и руководителей финансовых институтов.

Как сообщает AFP, с соответствующим призывом лидеры ЕС выступили сегодня на заседании Европейского совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

Этот налог, по убеждению лидеров ЕС, должен быть введен для компенсации расходов налогоплательщиков на помощь банкам и финансовым институтам в проблемные времена финансового кризиса.

С идеей ввести такой налог выступил британский премьер-министр Гордон БРАУН, которого поддержал Президент Франции Николя САРКОЗИ.

А впервые введение “социального” налога было предложено нобелевским лауреатом Джеймсом ТОБИНОМ с целью уменьшения спекуляций на глобальных рынках.