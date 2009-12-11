Число жертв пожара в Перми достигло 139

Число жертв пожара, который произошел 5 декабря в ночном клубе в Перми, достигло 139 человек, сообщает в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Пермскому краю.

За минувшую ночь в больницах скончались три человека: Александр Константинов 1985 года рождения, 40-летняя Светлана Сопегина и 24-летняя Марина Черепанова.

В стационарах на лечении находится 91 пострадавший, из них в крайне тяжелом состоянии - 32 человека, в тяжелом - 50 человек".