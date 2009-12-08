В давке в одной из китайских школ погибли восемь детей

В давке на лестнице в одной из средних школ центральной китайской провинции Хунань погибли восемь детей, еще 26 человек получили травмы.

Как сообщает NEWSru, трагедия произошла в понедельник, 7 декабря, когда закончились вечерние занятия. Школьники бросились к выходу. На лестнице кто-то из детей упал, образовалась давка.

Власти приступили к расследованию причин и обстоятельств происшествия. Глава местного управления народного образования уже отстранен от своих служебных обязанностей, выявляются другие виновные, сообщает ИТАР-ТАСС.