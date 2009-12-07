Россия и НАТО проведут совместные учения
Подробнее сообщил представитель РФ
|Дмитрий Рогозин
"Эта инициатива фигурирует в НАТО в качестве очень интересного проекта, он уже вошел в программу 2010 года", - отметил Рогозин.
При этом место проведения учений пока не определено: "пока договорились о самом факте, о принципиальной готовности это делать". В эфире "Эха Москвы" постпред предположил, что, это может быть в Бельгии.
Говоря о предстоящем в феврале визите "Группы мудрецов" НАТО под руководством бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в Москву, Д.Рогозин предположил, что "в мае мы будем уже вчерне иметь проект стратегической концепции. Это должно привести к тому, чтобы стратегическая концепция НАТО не содержала в себе неких пунктов, положений и посланий, которые были бы антагонистичны нашим интересам".
"Нам важно, чтобы Россия фигурировала, в самом худшем смысле, как нейтральная страна. Лучше, чтобы это был партнер для НАТО", - подчеркнул он.