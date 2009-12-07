В России сегодня - день траура

Президент РФ Дмитрий Медведев объявил 7 декабря всероссийским Днем траура, в Перми сегодня -третий день траура.

Похороны погибших при пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь" пройдут в понедельник в Перми, всего жертвами трагедии стали 112 человек.

Клуб "Хромая лошадь" в ночь на субботу отмечал восьмилетие. Около 01.00 в помещении вспыхнул пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 112 человек, более 120 пострадали.

В дни траура на территории Пермского края приспущены флаги, отменены все культурные события. Общегражданская панихида по погибшим состоится в кафедральном соборе города в понедельник ровно в полдень.

РИА Новости