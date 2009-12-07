В Афинах во время беспорядков пострадали 20 человек

В Афинах во время беспорядков постраждали 20 человек.

Из пострадавших 16 человек - полицейские, из них 10 - спецназовцы, четверо - гражданские лица. Один из раненых - ректор Афинского университета Христос КИТТАС, который находится в реанимации с травмой головы и сердечным приступом, передает РИА «Новости».

Демонстранты, отмечавшие вчера годовщину гибели подростка от пули полицейского, разбили витрины более чем 20 магазинов на нескольких центральных улицах.

60 человек были задержаны полицией.

Во время беспорядков полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а нападавшие на полицейских анархисты поджигали мусорные баки, жгли греческие флаги и строили баррикады поперек улиц.