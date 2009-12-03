Обама: США сделают XXI век "американским", как и XX

Президент США Барак Обама считает, что у США есть шанс сделать XXI век "американским веком", если стране удастся побороть безработицу.

"Я открыт любым хорошим идеям по этому вопросу. Я принимаю скептицизм по поводу саммита по экономическому развитию... Я понимаю, что мы не сможем решить проблемы за несколько часов сегодня днем... Но я уверен, что мы можем добиться прогресса", - сказал президент США, выступая в четверг на открытии Cаммита по экономическому развитию и созданию рабочих мест.

"Если мы отнесемся к вопросу со всей серьезностью, тогда XXI век станет американским веком так, как и XX", - приводит слова президента США РИА "Новости".

Он рассказал, что активно работает со своими советниками и членами конгресса над выработкой новых идей касательно борьбы с безработицей. "О некоторых сформировавшихся идеях я собираюсь рассказать в начале следующей недели", - отметил Обама, добавив, что готов обсуждать любые предложения.

"Правительство предпримет все ответственные шаги ради преодоления безработицы, хотя ресурсы и ограничены", - подчеркнул он.

В свою очередь, вице-президент США Джозеф Байден, выступая на саммите, отметил, что определенный прогресс в деле борьбы с безработицей наличествует, однако сделано пока недостаточно.