Завершилось заседание Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе

В Брюсселе завершилось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств, в котором принимал участие министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, участники форума всесторонне обсудили выполнение Годовой национальной программы Украины (ГНП) на 2009 год.

В то же время в целом положительно оценив достигнутые результаты в новом формате продолжения реформ, союзники подтвердили готовность наращивать темпы и качество соответствующей работы в следующие годы, отметили в министерстве.

В свою очередь П.ПОРОШЕНКО в ходе выступления на заседании отметил стремление нашего государства продолжать трансформации в рамках выполнения ГНП, направленные на достижение высоких стандартов функционирования государства и общества, существующих в странах-членах НАТО, повышение благосостояния, уровня жизни и безопасности украинского населения.

Вместе с тем на заседании отдельное внимание было также сосредоточено на вопросе подготовки новой Стратегической концепции НАТО. Представители стран-членов Альянса положительно оценили стремление нашего государства сделать свой вклад в процесс разработки настоящего ключевого документа и очерченные украинской стороной подходы.

Также участники мероприятия приветствовали активное взаимодействие Украины с НАТО в поддержке международного мира и безопасности и подтвердили готовность к расширению практического сотрудничества в разных сферах, в том числе реагирования на чрезвычайные ситуации, науки и техники, экологии, кибер-защиты, борьбы с коррупцией.

В ответ глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Международный секретариат НАТО, страны-члены Альянса за предоставленную ими существенную помощь в преодолении эпидемии гриппа в нашем государстве.