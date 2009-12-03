Ватиканский кардинал отказал геям и транссексуалам в попадании в рай

Ватиканский кардинал Хавьер Лосано Барраган (Javier Lozano Barragan) в среду, 2 декабря, заявил, что геи и транссексуалы "никогда не попадут в царство небесное", передает Лента.русо ссылкой на AFP.

По словам Баррагана, церковь рассматривает гомосексуализм как надругательство над Богом. Кроме того, он заметил, что высказывает не свою точку зрения, а лишь передает слова святого Павла.

Кардинал заявил: "Люди не рождаются гомосексуалистами, они таковыми становятся по разным причинам: из-за воспитания, или из-за того, что в подростковом возрасте у них не получается осознать свою сущность. Это может быть и не их ошибка, тем не менее - они действуют вопреки природе и оскверняют человеческое тело, совершают надругательство над Господом".

При этом Барраган оговорился, что ни в коем случае не одобряет дискриминацию геев и транссексуалов. Он заявил, что только Бог вправе судить.