В Сомали появился пиратский аналог фондовой биржи

Сомалийские пираты, превратившие порт Харадхире в свою главную базу, создали там аналог фондовой биржи, участники которой получают право на часть добычи. Благодаря появившейся "торговой площадке" пираты пользуются поддержкой местных жителей, несмотря на связанные с их операциями риски, передает Reuters.

Как рассказал корреспонденту агентства бывший пират, а ныне состоятельный бизнесмен, четыре месяца назад было решено организовать биржу. "Для начала мы зарегистрировали 15 "судоходных компаний", сейчас их уже 72. Десяти из них повезло: им удалось захватить корабли", - отметил он.

По его словам, участвовать в бизнесе может всякий: "хочешь - выходи в море, хочешь - оставайся на суше, предоставив деньги, оружие или другие полезные вещи. Вся местная община состоит из подельников пиратов".

Торговая площадка работает круглосуточно. На ней размещают свои акции компании, которые специализируются в основном на морском разбое. Приобрести ценные бумаги может любой желающий. Причем не только за деньги, но и за оружие, снабжение и оборудование.

Акции пиратских фирм пользуются большим спросом не только среди местных жителей, но и среди диаспор сомалийцев в других странах. Люди охотно покупают их, рассчитывая на хорошие дивиденды. Сами пираты с уверенностью заявляют, что их бизнесу никакой кризис не грозит.

В прошлом порт Харадхире, расположенный в 400 километрах к северо-востоку от сомалийской столицы Могадишо, представлял собой маленькую рыбачью деревушку. Сейчас этот город стремительно растет. "Пиратство - это единственный источник существования в нашем районе, и местные жители целиком и полностью от них зависят. Город получает долю от каждого выкупа, и деньги идут на развитие инфраструктуры, школы и больницы в том числе", - говорит замглавы городских служб безопасности Мохамед Адам.

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