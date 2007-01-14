В общежитии МГУ взорвалась самодельная бомба

В Москве в общежитии МГУ сработало взрывное устройство, изготовленное студентом, сообщили РИА Новостив правоохранительных органах столицы.

По данным силовых структур, инцидент произошел в доме 19 корпус 2 по улице Шверника.

"На 13-ом этаже в здании общежития МГУ на кухне при изготовлении студентом самодельного устройства произошел взрыв", - отметил собеседник агентства.

По его словам, взрыв эквивалентен по мощности 50 граммам тротила. Студент с осколочными ранениями госпитализирован.

Проводится расследование.