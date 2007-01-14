В общежитии МГУ взорвалась самодельная бомба
10:46, 14 января 2007Мир
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Студент-химик госпитализирован
В Москве в общежитии МГУ сработало взрывное устройство, изготовленное студентом, сообщили РИА Новостив правоохранительных органах столицы.
По данным силовых структур, инцидент произошел в доме 19 корпус 2 по улице Шверника.
"На 13-ом этаже в здании общежития МГУ на кухне при изготовлении студентом самодельного устройства произошел взрыв", - отметил собеседник агентства.
По его словам, взрыв эквивалентен по мощности 50 граммам тротила. Студент с осколочными ранениями госпитализирован.
Проводится расследование.
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