Взорваны железнодорожные пути под поездом Тюмень-Баку

В Дагестане недалеко от пикета "Избербаш-Инчхе" было взорвано железнодорожное полотно. Подрыв путей произведен утром 30 ноября перед прохождением пассажирского поезда 374 "Тюмень-Баку".

Взрыв произошел в 6:00 (время московское). Несмотря на то, что поезд остановился лишь через 150 метров после того, как локомотив проехал место подрыва, ни один из вагонов не сошел с рельсов. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет.

Состав остановлен, на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Лента.ру