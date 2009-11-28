Взрывное устройство сработало под электровозом. Такое заявление сделал машинист "Невского экспресса" в эфире телеканала "Вести". Он добавил, что в результате взрыва был сильно поврежден электровоз и кабина машиниста.

Как сообщалось, в результате аварии поезда "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, вечером 27 ноября погибли 25 человек и около 100 пострадали.

Президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин подтвердил, что причиной крушения поезда Москва-Петербург мог стать подрыв. "Существуют объективные данные, которые позволяют следователям рассматривать как одну из версий подрыв", - сказал Якунин журналистам на месте происшествия.

На место катастрофы выехал председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Как сообщил СКП, он будет координировать работу следственно-оперативных групп.