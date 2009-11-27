Российские пограничники перестарались, убив гражданина Украины

Харьковская областная организация партии «Реформы и Порядок» обнародовала заявление, в котором выразила возмущение по поводу убийства гражданина Украины Андрея ЯКИМЕНКО российскими пограничниками, которое произошло на границе Украины с Российской Федерацией вблизи Волчанских хуторов Харьковской области.

Об этом говорится в заявлении облорганизации ПРП, переданном УНИАН.

«Применение оружия пограничниками Российской Федерации в этой ситуации нельзя назвать адекватным», – заявляют в партии.

«В подобных случаях (когда нарушитель пересекает границу, не останавливаясь по требованию пограничников или, например, представителей ГАИ) существует ряд способов прекратить правонарушение без нанесения вреда жизни и здоровью нарушителя», – отмечают авторы заявления.

Харьковская ПРП выражает надежду «на объективное расследование компетентными органами Российской Федерации всех обстоятельств инцидента в правовом поле, без сведения дела об убийстве к очередной псевдополитической риторике».

Как сообщал УНИАН, ночью 26 ноября 2009 г. на одном из участков украинско-российской государственной границы, на территории Российской Федерации, в результате применения огнестрельного оружия российскими пограничниками погиб гражданин Украины Андрей ЯКИМЕНКО.

26 ноября Госпогранслужба Украины обнародовала информацию со ссылкой на данные российской стороны о том, что украинец следовал на автомобиле с территории России в Украину вне пункта пропуска госграницы и вез такелажное оборудование для лодок.