В Нью-Йорке отслужили панихиду по жертвам Голодомора в Украине

В Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке состоялась традиционная ежегодная панихида по случаю годовщины Голодомора – геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР, постоянный представитель Украины при ООН Юрий СЕРГЕЕВ, генеральный консул Украины в Нью-Йорке Сергей ПОГОРЕЛЬЦЕВ, высшие представители духовенства Украинской православной церкви в США митрополит КОНСТАНТИН и архиепископ АНТОНИЙ и Украинской греко-католической церкви митрополит Стефан СОРОКА, руководители украинской общины, сенатор Конгресса США Чарльз ШУМЕР, представители дипломатического корпуса, в частности миссии США при ООН. Отдельное приветствие прислала сенатор Конгресса США Кирстен ДЖИЛИБРАНТ.

Уже традиционно накануне этих поминальных мероприятий Президент США Барак ОБАМА обнародовал свое обращение к украинскому народу. Он отметил мужество и выносливость украинского народа, который пережил те кошмары и нынче строит свободную и демократическую страну. Б.ОБАМА подчеркнул, что Голодомор должен стать уроком и предостережением от повторения подобных трагедий в будущем.

Сенатор Ч.ШУМЕР в своей речи выразил глубокие соболезнования украинскому народу, отметив, что 10 миллионов погибли в результате политики голодомора – геноцида диктатора Иосифа Сталина.

В своем выступлении О.ШАМШУР отметил значительное повышение внимания к проблематике Голодомора и признание этого ужасного преступления И.Сталина и его соратников в США и других странах мира в течение последних лет. Присутствующие на панихиде приветствовали новость о проведении в Украине конкурса на лучший дизайн мемориала жертвам Голодомора, который в ближайшее время должен быть установлен в американской столице. В то же время О.ШАМШУР призвал участников собрания удвоить усилия с тем, чтобы мир еще больше узнал об этом страшном преступлении против человечества.