«Тигрицу Путина» подстрелили браконьеры?

Уссурийская тигрица, на которую нынешний премьер-министр России Владимир ПУТИН в сентябре прошлого года надел ошейник с радиомаяком, исчезла с экранов радаров, сообщает Associated Press.

По словам представителя Всемирного фонда дикой природы РФ Владимира КРЕВЕРА, "с середины сентября устройство не передавало сигналов, что может быть связано как с разрядкой аккумулятора и поломкой самого устройства, так и с деятельностью браконьеров».

По информации фонда, ежегодно в России жертвами браконьеров становятся от 30 до 50 амурских тигров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году В.ПУТИН одел на шею тигрицы, которую временно усыпили снотворным, ошейник с радиомаяком. При помощи этого устройства пользователи интернета могли в режиме онлайн следить за перемещением животного в лесах Дальнего Востока.