Путин подстрелил тигрицу (фото)

Премьер-министр РФ Владимир Путин посетил в воскресенье заповедник дальневосточного отделения РАН и ознакомился с программой по изучению и спасению уссурийских тигров.

Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищни ков планеты, обитающий на российском Дальнем Востоке, в Китае и Корее - занесен в Международную Красную книгу.

Ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова показали главе правительства специальные устройства, позволяющие отслеживать пути миграции тигров и изучать их физическое состояние. В частности, Путину продемонстрировали спутниковый ошейник с передатчиком системы GPS-Argos, специальную петлю для отлова животных, фотоловушку, а также устройство, конструктивно схожее с оружием и использующееся для дистанционного обездвиживания животных.

Затем премьер-министр отправился в тайгу - к месту, где находилась попавшая в ловушку пятилетняя тигрица.

Журналисты съемочной группы программы "Вести", ожидавшие прибытия премьера и находившиеся недалеко от тигрицы, едва не стали объектами нападения. Как пишет РИА "Новости", "хищница освободилась из петли, однако была вовремя обездвижена. Путин выстрелил в нее из устройства для дистанционного обездвиживания животных и попал тигрице в лопатку".

Фото Reuters и AP