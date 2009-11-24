Медведев: Украина стоит России почти вдвое дороже Беларуси

Преференции Украине со стороны России на энергоресурсы и другое сырье составили до 100 млрд. долл., Беларуси – около 50 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью белорусским СМИ.

(При этом Д.МЕДВЕДЕВ не уточнил, за какой именно период такие объемы преференций и в обмен на что конкретно Россия такие преференции предоставляла Украине и Беларуси - УНИАН).

«В отношении природного газа. В последние годы Беларусь получала природный газ из России по льготным, преференциальным ценам, причём некоторое время назад по ценам, которые соответствовали, по сути, ценам внутри страны», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«По подсчёту экспертов, за вот этот период торговли нашим природным газом, нефтью и некоторыми другими сырьевыми источниками с Беларусью общий объём преференций, который был предоставлен экономике Беларуси, составил около 50 млрд. долларов. Для того, чтобы было понятно, соответствующий объём преференций для Украины составил от 75 до 100 млрд. долл. Это большие цифры. Это на самом деле большие цифры», подчеркнул он.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, эти цифры демонстрируют «наши особые, близкие, партнёрские отношения».

Также президент РФ сообщил, что в следующем году цена российского газа для Беларуси будет на 30-40% ниже.

«Эта цена сейчас рассчитывается. Я не буду её объявлять, она автоматически должна быть рассчитана, исходя из того контракта, который заключён. Но могу сказать абсолютно точно, что эта цена всё равно будет процентов, наверное, на 30, на 40 ниже, чем цена поставки газа в сопоставимые территории или в сопоставимые страны», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщалось, в третьем квартале 2009 года контрактная цена на российский газ для Беларуси составила 115,25 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорится отчете концерна "Газпром" по итогам июля-сентября текущего года.

Во втором квартале, по данным "Газпрома", контрактная цена на закупку топлива для белорусской стороны была установлена на уровне 157,74 доллара за тысячу кубометров.

В 2007 году Россия поставляла газ в Беларусь по цене 100 долларов за тысячу кубометров. С 2008 года цена на газ для Беларуси рассчитывается ежеквартально по формуле, привязанной к стоимости нефти.

19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году должен был составить 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.