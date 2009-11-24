В Азербайджане родителям запретят узнавать пол будущего ребенка

Парламент Азербайджана приступил к рассмотрению доработанного законопроекта, запрещающего врачам сообщать родителям пол будущего ребенка. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на Day.Az.

Новый закон "О репродуктивном здоровье и планировании семьи" разработан в связи с традиционным предпочтением жителей страны иметь сына, а не дочь. Благодаря этому широкое распространение получила практика селективных абортов (избавления от плодов женского пола), которая ведет Азербайджан к демографическому кризису.

По статистике, в течение последних 12 лет девочки составляют лишь треть новорожденных, в то время как нормальным соотношением считается 100 девочек на 105 мальчиков. Это привело к тому, что в 1-6 классах школ на 16 учащихся мужского пола приходится только 6 женского.

Если закон будет принят, врачам запретят разглашать родителям пол будущего ребенка до окончания первого триместра беременности. В случае утверждения текущей редакции законопроекта он вступит в силу уже в 2010 году.

Авторы законодательной инициативы рассчитывают, что она поможет сократить число селективных абортов и исправит демографическую ситуацию в стране.

С такой же проблемой на протяжении многих лет сталкиваются Китай, Индия и Южная Корея, где значительно выгоднее иметь сына-помощника, чем дочь, которой нужно приданое, чтобы выйти замуж. Власти этих стран так или иначе регулируют доступ к информации о поле будущего ребенка и ставят вне закона проведение абортов по половому признаку.