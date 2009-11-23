Беларусь будет платить за газ на 30-40% меньше, чем сопоставимые страны

Цена газа для Белоруссии в следующем году будет на 30-40% ниже, чем для сопредельных с ней государств, сообщил в понедельник президент РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить о газовых отношениях, они поставлены на прочную нормативную основу. Мы сейчас поставляем этот газ по цене 122 доллара за тысячу кубических метров в четвертом квартале - это с учетом 30-процентной скидки, которая была дана в этом году по тому решению, которые принимал "Газпром" со своими контрагентами", - сказал Медведев, отвечая на вопросы белорусских СМИ.

"В следующем году - эта цена сейчас рассчитывается, я сейчас не буду ее объявлять, она автоматически должна быть рассчитана, исходя из того контракта, который заключен, но могу сказать абсолютно точно, что эта цена все равно будет процентов, наверное, на 30-40 ниже, чем цена поставки газа в сопоставимые территории, в сопоставимые страны", - приводит слова Медведева РИА "Новости".