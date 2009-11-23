Новый взрыв на военном складе в Ульяновске: 8 погибших

На территории ФГУП "31-й арсенал" в Ульяновске (Российская Федерация) снова взорвались боеприпасы. Об этом сообщает newsru.

На этот раз человеческих жертв больше, чем в результате ЧП 13-го ноября, когда при пожаре и серии взрывов погибли двое людей.

На этот раз при погрузке неразорвавшихся боеприпасов в автомобиль сдетонировал один из снарядов, который должны были утилизировать. По предварительной информации, погибли восемь военнослужащих из состава групп разминирования, двое госпитализированы.

Автомобиль, в который погружали снаряды, сгорел. Судя по всему, на этот раз разрушений за территорией арсенала не произошло.

В Ульяновск выехала группа офицеров прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа для проверки по факту ЧП.

Напомним, днем 13 ноября в Заволжском районе Ульяновска начали греметь взрывы: взорвался склад боеприпасов в воинской части по улице Академика Павлова. Пожар и взрывы произошли на арсенале ВМФ, по предварительным данным, при проведении работ по утилизации боеприпасов. Осколки разлетались в радиусе 300 метров. Пожар ликвидировали в ночь на следующий день. Из района ЧП эвакуировали около 3 тысяч человек, два человека погибли. До последнего времени неразорвавшиеся снаряды продолжали ликвидировать.