Брюс Джордж: значительная часть украинцев осознает себя русскими

Сложность для Украины заключается в том, что значительная часть ее населения осознает себя скорее русскими, чем украинцами. Об этом в интервью радио “Свобода” заявил лидер британской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Брюс ДЖОРДЖ.

“Если украинцы будут отвечать всем требованиям, необходимым для присоединения к НАТО, и, главное, если они будут хотеть обрести членство (потому что никто их к этому силой не принуждает), то мы начнем вступительный процесс”, - добавил он. Однако, по словам Б.Джорджа, у него есть одно опасение. “Русские пошли войной на Грузию, потому что разозлились на то, что грузины уже не являются частью старой российской империи. Без сомнения, их еще больше возмутит, когда часть земли, откуда, как они считают, происходят и их корни, окончательно выйдет из-под их влияния и будет находиться под влиянием НАТО”, - отметил лидер британской делегации в ПА НАТО.

Он также сказал, что ему кажутся угрожающими те процессы, которые происходят в России “в отношении не только грузин, но и всех стран бывшего Советского Союза и его соседей”. “Все, что делают россияне в последнее время, на мой взгляд, неприемлемо и не вызывает к их стране никаких симпатий. Сейчас надо быть очень осторожными”, - отметил Б.Джордж.

“Боюсь, что даже некоторые страны НАТО сейчас колеблются, чьим союзником им быть. Россияне же ведут очень хитрую игру: они привлекают к себе государства гарантиями поставок нефти и газа”, - добавил он.

По его словам, последствия вторжения россиян в Грузию сказываются до сих пор. “Некоторые страны хотят забыть об этом, другие убеждают, что Грузии не место в НАТО, потому что она ненадежна”, - отметил Б.Джордж и добавил, что он противоположного мнения. “Без всякого сомнения, НАТО как можно быстрее должно предоставить Грузии членство. Считаю, что это должно произойти уже вскоре”, - отметил лидер британской делегации в ПА НАТО. “Мы должны показать россиянам, что за вторжением в суверенную страну наступает расплата. За все: за приближение к столице на 50 километров, за игру мышцами и чванство от поражения и унижения другой страны. Мы должны показать России, что она ведет себя агрессивно, а когда они пытаются запугивать, непременно придет и время расплаты”, - сказал он и добавил: “Я думаю, что страны НАТО должны выработать более эффективную политику отношений с Россией. Ведь сейчас она опять играет мышцами”.