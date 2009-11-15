В Молдавии cедьмой случай смерти от гриппа А/Н1N1

Молдавии зарегистрирован седьмой случай смерти от гриппа А/Н1N1. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве здравоохранения страны, сегодня в районной больнице г.Фалешты скончалась 31-летняя женщина.

Первый случай смерти пациента, заболевшего гриппом A/H1N1, был зарегистрирован в Молдавии 23 октября, когда умер мужчина в возрасте 50 лет, вернувшийся из Польши. Потом 3 и 4 ноября в г. Дрокия и г. Чадыр-Лунга умерли 35- и 46-летний мужчины, побывавшие в Москве. Последний, шестой, случай был зафиксирован 13 ноября: в одной из больниц Кишинева скончалась женщина 46 лет.

Все медицинские учреждения Молдавии переведены на работу в режиме карантина в связи с быстрым распространением гриппа A/H1N1: общее количество заболевших достигло 700 человек.