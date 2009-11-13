Глава МВФ исключает повторную рецессию в США

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН исключил вариант повторной рецессии в США даже после того, как основная часть пакета стимулирования экономики будет исчерпана. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

"Некоторый риск существует, но я не верю, что это снова произойдет", - заявил он на саммите министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре. Он добавил, что вся мировая экономика сейчас находится на "поворотной точке". Экономический рост в мире в 2010-2011 годах, по словам Д.СТРОСС-КАНА, будет ниже, чем в докризисные времена.

Интересно, что всего лишь месяцем ранее Д.СТРОСС-КАН допустил возможность "двойной рецессии", хотя и оговорился, что это не основной прогнозный сценарий.

Экономика США начала сокращаться с третьего квартала 2008 года из-за глобального финансового кризиса, приведшего к резкому снижению объемов кредитования. Падение ВВП США в четвертом квартале 2008 года стало рекордным за последние 50 лет. В третьем квартале 2009 года американская экономика сумела выйти из рецессии.

Для борьбы с кризисом в реальном секторе администрация и Конгресс США приняли программу экономического стимулирования общим объемом в 787 миллиардов долларов. В 2009 году будет потрачено около четверти от всей суммы, а основные расходы предстоят в следующем году.