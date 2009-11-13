Суд арестовал российского офицера, выбросившего детей с 8-го этажа

Офицер Вооруженных сил РФ Николай ЗАХАРКИН, которого подозревают в том, что он выбросил с восьмого этажа двух дочерей своей гражданской жены, решением суда арестован, сообщает РИА Новости.

На такой мере пресечения настаивал следователь, расследующий это дело. Московский гарнизонный военный суд на заседании 13 ноября согласился с его доводами.

Следствие уверено, что капитан 3-го ранга Н.ЗАХАРКИН, будучи пьяным, в ночь на 13 ноября выбросил из окна дома на Саянской улице в Москве двух восьмилетних дочерей своей сожительницы.

Сам Н.ЗАХАРКИН перед заседанием суда заявил журналистам, что не признает свою вину. По его словам, детей из окна выбросила его сожительница, разбудившая его словами: "Выгляни в окно". Тем не менее, следствие считает, что преступление было совершено Н.ЗАХАРКИНЫМ на почве ревности к своей гражданской жене, которой в поздний час не было дома.

В отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии".

Дети, пострадавшие в результате происшествия, выжили, но получили тяжкие телесные повреждения. Одна из них - Даша - сейчас находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания. У нее зафиксировано сотрясение мозга, сломаны пять ребер и разорвана печень. Вторая - Катя - пострадала меньше, так как упала на крону дерева. Ее состояние оценивается как средней тяжести.