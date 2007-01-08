Польша требует компенсации за прекращение поставок нефти

Польша требует возмещения убытков из-за прекращения поставок российской нефти, а Россия намерена взыскать с Беларуси потери за несанкционированный отбор газа.

Как сообщает РИА «Новости», в Минэкономразвития РФ не исключают возможности обращения России в международные инстанции для взыскания с Белоруссии потерь от несанкционированного отбора ею российской нефти из нефтепровода "Дружба, - сказал статс-секретарь - замминистра экономического развития и торговли РФ Андрей ШАРОНОВ. Он не уточнил, о какой именно инстанции может идти речь.

В то же время, сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Польши Петр НАИМСКИ сообщил, что польская сторона будет ходатайствовать о возмещении убытков, связанных с остановкой поставок российской нефти через Беларусь, однако он воздержался от оценки возможного ущерба.

Напомним, пока в прекращении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» Россия и Беларусь обвиняют друг друга.

Как сообщал УНИАН, сегодня Польша сообщила, что российская нефть перестала поступать в страну по нефтепроводу "Дружба", проходящему через Белоруссию.

В то же время, по данным пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея ПОПОВА, республика не прекращала прокачку нефти по территории страны транзитом в третьи государства, сообщив, что давление на входе нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси было понижено не по вине белорусской стороны. По данным других источников, прокачка российской нефти в направлении Польши, Германии не осуществляется по распоряжению концерна "Белнефтехим".

Сегодня же глава «Транснефти» Семен ВАЙНШТОК сказал, что Белоруссия с 6 января незаконно отбирает российскую нефть из нефтепровода, предназначенную для Западной Европы.