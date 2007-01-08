Германия добивается от России гарантий энергопоставок

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ инициирует подписание нового соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и Россией, которое бы включало гарантии надежных поставок энергоносителей из России в Европу. Об этом сообщает Reuters.

"Россия была надежным поставщиком в прошлом. Но сейчас мы боремся с Россией по вопросам усиления этого (ее обязательств), их признания этого в пакте о сотрудничестве между ЕС и Россией", - сказала А.МЕРКЕЛЬ. "Нам также нужно, конечно, знать, что у нас надежные цены и надежное сотрудничество с Россией. Для некоторых компаний это в последнее время стало проблемой", - добавила она.

Опасения ЕС по поводу надежности РФ как поставщика энергоносителей возникли год назад, когда газовый конфликт между Москвой и Украиной привел к снижению уровня поставок в Европу.

Германия занимает пост президента Евросоюза в следующие шесть месяцев и будет основным переговорщиком со стороны ЕС при подготовке нового соглашения о сотрудничестве.

ЕС получает около четверти природного газа из России. Около 20% из этого количества проходит через Беларусь, которая ведет спор с Москвой по поводу тарифов и транзитной платы за поставки нефти.

Ожидается, что снижение зависимости блока от поставок энергоносителей из России будет ключевым элементом долгосрочной энергетической стратегии ЕС. А.МЕРКЕЛЬ также отметила, что Москва должна впустить европейские компании на свой рынок, если она хочет проникновения на европейские рынки.