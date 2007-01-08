В Лондоне начинаются слушания по делу о гибели принцессы Дианы

В Лондоне сегодня начнутся предварительные слушания по делу о гибели принцессы Уэльской Дианы. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, слушания продлятся два дня, они состоятся в Королевском суде. Председательствовать на судебном процессе будет 73-летняя баронесса Элизабет БАТЛЕР-СЛОСС, представительница верхней палаты британского парламента - палаты лордов. Ей предстоит решить, необходимо ли проводить расследования о гибели Дианы и ее спутника Доди аль-Файеда совместно, либо раздельно.

Напомним, Мухаммед аль-ФАЙЕД, отец погибшего Доди, неоднократно выступал с заявлениями о том, что в смерти его сына и принцессы Уэльской виновны британские спецслужбы.