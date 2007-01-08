В Лондоне начинаются слушания по делу о гибели принцессы Дианы
11:21, 08 января 2007Мир
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Вести процесс будет 73-летняя баронесса
В Лондоне сегодня начнутся предварительные слушания по делу о гибели принцессы Уэльской Дианы. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно сообщению, слушания продлятся два дня, они состоятся в Королевском суде. Председательствовать на судебном процессе будет 73-летняя баронесса Элизабет БАТЛЕР-СЛОСС, представительница верхней палаты британского парламента - палаты лордов. Ей предстоит решить, необходимо ли проводить расследования о гибели Дианы и ее спутника Доди аль-Файеда совместно, либо раздельно.
Напомним, Мухаммед аль-ФАЙЕД, отец погибшего Доди, неоднократно выступал с заявлениями о том, что в смерти его сына и принцессы Уэльской виновны британские спецслужбы.
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