Во Франции началась вакцинация против гриппа A/H1N1

Во Франции сегодня началась вакцинация против гриппа A/H1N1.

Об этом сообщает Интернет-версия французской газеты Le Figaro.

По данным издания, свыше 6 млн. французов должны пройти вакцинацию до 25 ноября в одном из тысячи центров вакцинации, открытых по всей Франции.

В первую волну людей, которые должны пройти вакцинацию против гриппа, попали люди, работающие с младенцами в возрасте до 6 месяцев, медики, еще не прошедшие вакцинацию, а также лица, расположенные к гриппу A/H1N1, особенно имеющие проблемы с органами дыхания.

С 25 ноября во Франции начнется вторая волна, которая будет направлена на вакцинацию детей и подростков до 18 лет и их окружение.