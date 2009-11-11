Путин точно знает, деньги у Киева есть

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что Россия сократит поставки газа в Украину в случае несанкционированного отбора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАНОМ.

«Будут платить нам партнеры за поставки для внутреннего потребления Украины, значит, они будут получать газ для внутреннего потребления, не будут платить - не будут получать, если они не будут получать, то, скорее всего, будет отбор из экспортного трубопровода, а как начнется отбор - будем сокращать подачу», - заявил В.ПУТИН.

«Финансовые возможности платить у них (Украины – УНИАН) есть, это подтверждает МВФ», - добавил он.

По его мнению, проблема в том, что в Украине идет предвыборная президентская борьба, и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находятся в разных предвыборных лагерях.

«Мы все должны, не вмешиваясь во внутренние и политические процессы на Украине, добиваться того, чтобы было обеспечено исполнение международных обязательств, в том числе по транзиту в европейские страны», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Россия гарантировать, что Европа в январе не останется без газа, В.ПУТИН сказал: «Вопрос о надежности нужно обращать сегодня не к нам».