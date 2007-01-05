Бывшего эсэсовца депортируют из США в Германию

Иосия Кампф. Фото с сайта jsonline.com

Иммиграционный суд штата Висконсин принял решение о депортации 81-летнего гражданина США, служившего в войсках СС во время второй Мировой войны, сообщает AFP.

Иосия Кампф родился на территории Сербии и был призван в войска СС в 1943 году. Он служил в охране концентрационных лагерей Травники (в Польше) и Заксенхаузен (в Германии), где производилось массовое истребление людей.

Американский суд постановил депортировать бывшего эсэсовца по его выбору в Германию, Сербию или Австрию, откуда он эмигрировал в США в 1956 году. Кампф выбрал депортацию в Германию.

Адвокат Кампфа Питер Роджерс считает, что в отношении его подзащитного были нарушены нормы закона. "Закон о преследовании бывших нацистов не может распространяться на человека, призванного в СС против своей воли и не принимавшего непосредственного участия в преступлениях", - сказал Роджерс.

Лента.ру