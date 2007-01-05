Буш пожалел, что Хусейна казнили не на должном уровне

Президент США Джордж Буш выразил сожаление, что казнь бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна не была проведена на должном уровне, отметив, что ожидает проведения "полного расследования" ее обстоятельств, сообщает Newsru.com со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию ВВС. "Конечно, я бы предпочел, чтобы вся процедура (казни) прошла в более достойной манере", - сказал Джордж Буш после встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Между тем разгорается международный скандал вокруг обстоятельств казни Хусейна. Ранее в Ираке подтвердили арест человека, заснявшего на мобильный телефон казнь Саддама Хусейна и распространившего несанкционированную видеозапись через интернет. Как уточняет агентство AP, иракские власти арестовали троих человек, двух охранников и чиновника. Ранее в среду иракский прокурор Мункит аль-Фарун, присутствовавший на казни Хусейна, сообщил, что видел двоих высокопоставленных представителей правительства, снимавших всю церемонию казни.

По словам представителя иракского правительства Сами Аскари, когда палач накинул Хусейну на шею петлю, один из стражников прокричал: "Так было с теми, кто молится Мухаммеду и семье Мухаммеда". Хусейн спросил: "Это человеческое благородство? Вы так демонстрируете свою смелость?" На это охранники ответили: "Долой диктатуру!", "Отправляйся в ад!", "Да здравствует Мухаммед Бакер Садр!" (дядя Муктады ас-Садра, основатель партии "Дауа", казненный Саддамом Хусейном в 1980-е годы).

Судья Мункид аль-Фараон, присутствовавший при казни, прокричал: "Остановитесь, пожалуйста. Человек готовится к повешению. Я прошу вас, пожалуйста, прекратите". Слышны также последние слова Саддама: "Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед пророк его". Когда бывший президент был повешен, присутствующие ликовали и выкрикивали: "Тиран пал!", "Пусть он повисит еще восемь минут".

Эта видеозапись вызвала негодование иракских суннитов и всего арабского мира.

На данный момент известно, что два охранника, сотрудника министерства юстиции Ирака, участвовавшие в казни Саддама Хусейна, дают показания об обстоятельствах повешения.