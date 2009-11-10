«Вашингтонский снайпер» будет казнён сегодня в США

Джон Ален Мухаммад, гораздо более известный, как "Вашингтонский снайпер", будет казнён сегодня в штате Виргиния. Приговор будет приведён в исполнение путём введения смертельной инъекции. Мухаммад, а также его сообщник – 17-летний Ли Бойд Малво, в октябре 2002 года убили 10 человек в федеральном округе Колумбия, а также штатах Мериленд и Виргиния. Преступники выбирали случайных жертв и расстреливали их из снайперской винтовки. Малво приговорён к пожизненному сроку, и отбывает наказание в тюрьме в Виргинии.

Эхо Москвы