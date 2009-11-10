Россия предлагает автоматы Калашникова под патрон НАТО

"Рособоронэкспорт" предлагает в настоящее время иностранным заказчикам автоматы Калашникова "сотой" серии, в том числе под стандартный патрон НАТО, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.

"Рособоронэкспорт" предлагает своим заказчикам новые, более совершенные автоматы Калашникова "сотой" серии - АК-105, АК-104 и АК-103, разработанные под патроны калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также АК-101 и АК-102 - под патрон калибра стандарта НАТО 5,56 миллиметра", - сказал Севастьянов.

При этом, по его словам, автоматы АК "сотой" серии превосходят предшественников в устойчивости при ведении огня (за счет совершенствования конструкции) и повышенной эксплуатационной надежностью благодаря современным высокопрочным материалам. Новые автоматы имеют стандартную базу для установки и крепления оптических и ночных прицелов, а также обеспечивают возможность установки подствольных гранатометов", отметил Севастьянов.