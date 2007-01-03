Соратник Хусейна возглавил партию БААС
Дури уже несколько раз был объявлен мертвым
После казни Саддама Хусейна партию БААС возглавил его заместитель и соратник Иззат Ибрагим Дури. Об этом сообщает сайт партии.
Дури занимал пост заместителя президента Ирака Саддама Хусейна большую часть его правления.
После начала войны в Ираке несколько раз появлялась информация о гибели Дури, однако достоверного подтверждения этому так и не было найдено.
По другой информации, после поимки Саддама Хусейна в декабре 2003 года, именно его заместитель взял контроль над запрещенной к тому моменту партией и начал руководить иракским сопротивлением.
О том, что после казни Саддама Дури официально стал лидером баасистов, в среду было объявлено на неофициальном сайте партии. На нем также опубликовано послание преемника Саддама.
Дури подчеркивает, что смерть Саддама Хусейна только усилит борьбу против коалиционных сил в Ираке, и призывает сплачиваться.
Обращение нового руководителя партии БААС сопровождалось заявлениями сторонников казненного иракского лидера. По их словам, обстоятельства смерти Хусейна лишь подкрепляют их уверенность в том, что казнь была скорее местью шиитов, чем торжеством справедливости.
Во вторник правительство Ирака создало комиссию из трех человек, задача которой - найти человека, заснявшего на видео последние минуты жизни Саддама Хусейна. На записи, которая была распространена через интернет, видно, что перед казнью палачи оскорбляли бывшего иракского лидера.