Соратник Хусейна возглавил партию БААС

19:21, 03 января 2007
Мир
719 0

Дури уже несколько раз был объявлен мертвым

После казни Саддама Хусейна партию БААС возглавил его заместитель и соратник Иззат Ибрагим Дури. Об этом сообщает сайт партии. 

Дури занимал пост заместителя президента Ирака Саддама Хусейна большую часть его правления.

После начала войны в Ираке несколько раз появлялась информация о гибели Дури, однако достоверного подтверждения этому так и не было найдено.

По другой информации, после поимки Саддама Хусейна в декабре 2003 года, именно его заместитель взял контроль над запрещенной к тому моменту партией и начал руководить иракским сопротивлением.

О том, что после казни Саддама Дури официально стал лидером баасистов, в среду было объявлено на неофициальном сайте партии. На нем также опубликовано послание преемника Саддама.

Дури подчеркивает, что смерть Саддама Хусейна только усилит борьбу против коалиционных сил в Ираке, и призывает сплачиваться.

Обращение нового руководителя партии БААС сопровождалось заявлениями сторонников казненного иракского лидера. По их словам, обстоятельства смерти Хусейна лишь подкрепляют их уверенность в том, что казнь была скорее местью шиитов, чем торжеством справедливости.

Во вторник правительство Ирака создало комиссию из трех человек, задача которой - найти человека, заснявшего на видео последние минуты жизни Саддама Хусейна. На записи, которая была распространена через интернет, видно, что перед казнью палачи оскорбляли бывшего иракского лидера.

ВВС

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter