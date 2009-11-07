Медведев не хочет походить на престарелых руководителей политбюро

«Я бы не хотел, чтобы всех нас в какой-то момент начали воспринимать, как престарелых руководителей политбюро ЦК КПСС, которые в одинаковых пальто и шапках выходили на Мавзолей, когда невозможно было понять, кто из них Леонид Ильич, а кто Михаил Андреевич», - заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью немецкому журналу Spiegel.

Комментируя высказывание премьера Путина о президентских выборах 2012 года президент Медведев заявил: «Он сказал только следующее: если на момент следующих президентских выборов Владимир Путин и Дмитрий Медведев все еще будут привлекательны для населения как политические фигуры, то в этом случае мы с ним сядем и обсудим, кому из нас идти на выборы - с тем, чтобы мы не мешали друг другу». «Он не утверждал, что мы между собой определим, кто станет следующим президентом. Это было бы смешно», - добавил Медведев.

Медведев также отметил, что их «тандем» с Путиным, «как принято говорить, достаточно слаженно работает». «Несмотря на все предсказания», что вот-вот президент и премьер разругаются, «пока эти прогнозы, как видите, не оправдываются», - сказал Дмитрий Медведев.