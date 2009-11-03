Среди стран НАТО распространен циркуляр об эпидемии в Украине

Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы Международного секретариата НАТО (ЕАКЦРК) в ответ на обращение министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО распространил специальный ситуационный циркуляр среди стран-членов и партнеров Альянса, в котором содержится детальная информация о ситуации в Украине в связи с распространением эпидемии гриппа и насущных потребностей в связи с этим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на 2 ноября, реагируя на этот циркуляр Международного секретариата НАТО, члены Альянса начали оказывать гуманитарную помощь Украине. Польша и Словакия уже оказали первую гуманитарную помощь, в частности 200 тысяч медицинских респираторов и масок, препарат «Тамифлю», специальные очки и т. п.

Ожидается, что в ближайшее время, в соответствии с информацией Евроатлантического координационного центра, ряд других стран-членов НАТО окажут гуманитарную помощь Украине.