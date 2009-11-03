По неофициальным данным, власти Ирана хотят перенести столицу. Как передает израильский "Седьмой канал" со ссылкой на британские СМИ, власти страны "взвешивают возможность переноса столицы из сейсмоопасной зоны". Сообщается, что план уже был утвержден высшим законодательным органом Исламской республики.

Куда именно может переехать столица, пока не известно.

Тегеран является столицей Ирана с 1795 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Ранее она располагалась по очереди в Исфахане, Казвине, Ширазе и Хамдане.