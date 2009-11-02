Словакия закрыла два пограничных перехода с Украиной

Власти Словакии в понедельник закрыли два из пяти пограничных переходов на словацко-украинской границе в связи с усилившейся эпидемией гриппа в Украине, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Министр внутренних дел Роберт Калинак объявил на пресс-конференции о закрытии переходов между населенными пунктами Вельке Слеменце и Малые Селменцы, а также Убла и Малый Березный. А также не исключил, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки в Украине Словакия закроет оставшиеся три перехода.