В Якутии потерпел катастрофу Ил-76

Все одиннадцать человек, находившиеся на борту Ил-76, который потерпел в воскресенье катастрофу в Якутии, - погибли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Самолет Ил-76 (Калужская область), проходящий в полетной документации как воздушное судно МВД России, в воскресенье утром без груза на борту взлетел из якутского аэропорта "Мирный" и взял курс на Иркутск. Вскоре после взлета его стало заносить вправо. В 8.49 местного времени (2.49 мск), в трех километрах от аэропорта самолет упал и загорелся. На борту Ил-76 находились 11 человек - 7 членов основного экипажа и 4 - подменного.

Самолет упал в безлюдном месте, поэтому разрушений жилых домов и производственных строений - нет.

"Пожарные расчеты завершили тушение пожара на месте чрезвычайного происшествия. Из разбившегося самолета извлечены тела всех одиннадцати человек, которые находились на борту", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, для выяснения причин падения самолета создана специальная авиационная комиссия. Она уже приступила к работе.