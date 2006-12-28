Наличный евро приносит серьезные преимущества

Накануне 5-летнего юбилея введения наличного евро, который исполняется 1 января 2007 года, Еврокомиссия отмечает преимущества, полученные от этого.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, за эти 5 лет граждане стран, входящих в еврозону, уже привыкли к новой валюте, однако пока остаются недостаточно информированными относительно тех преимуществ, которые ее введение принесло этим странам.

“Евро принесло нам много преимуществ: самое большое то, что евро дало нам такой низкий уровень инфляции и кредитных ставок на протяжении такого значительного периода времени, которой не наблюдался во многих других странах, оно позволило нам избежать кризисов обменных курсов и рыночных спекуляций, которые время от времени происходили раньше, благодаря своей стабильности евро делает более дешевым наш импорт, включая импорт нефти”, - цитирует пресс-служба комиссара ЕС по вопросам экономики и монетарной политики Иоакима АЛМУНЬЮ.

Кроме того, комиссар заявляет о том, что введение евро привело к росту торговли и инвестиций и повышению прозрачности ценообразования.

Справка УНИАН. Безналичный евро был введен в обращение в 1999 году. В 2002 году в ЕС был введен наличный евро. Сейчас в еврозону входят 12 стран - членов ЕС: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания.

С 1 января 2007 года к еврозоне присоединится Словения.