Пираты согласны отпустить судно Ariana за $3,5 млн.

Сомалийские пираты согласились получить выкуп в размере $3,5 млн. за освобождение греческого балкера «Ariana» с украинским экипажем на борту, сообщает Reuters.

Как сообщил представитель пиратов, они отпустят судно через 48 часов или даже раньше, в зависимосии от того, когда получат деньги.

«Мы согласились взять выкуп в $3,5 млн. Мы ждем денег», - сказал он. Пират уточнил, что экипаж судна находится в безопасности.

Как сообщал УНИАН, греческий сухогруз «Ariana» под флагом Мальты с 24 моряками-украинцами на борту был захвачен пиратами в ночь на 2 мая 2009 года во время транспортировки 35 тыс. тонн сои из Бразилии в Иран. Судовладелец не может договориться с пиратами, которые требуют за судно 3 млн. дол.

Родственники украинских моряков – членов экипажа судна “Ариана” призывают украинские власти, судовладельца и мировую общественность ускорить освобождение судна и экипажа из пиратского плена.