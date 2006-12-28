В Багдаде уже установили виселицу для Хусейна

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн будет казнен в ближайшие дни, сообщает выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Хаят" со ссылкой на источники в правительстве Ирака.

По данным газеты, в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания, посольства США и Великобритании, уже установлена виселица, а полиция переведена на усиленный режим несения службы.

В четверг Высший уголовный суд Ирака опубликовал указ об исполнении смертного приговора, вынесенного Хусейну.

По правилам Высшего уголовного трибунала Ирака, приговор должен быть приведен в исполнение в течение 30 дней после принятия.

В администрации президента Ирака заявили, что решение апелляционного суда Ирака окончательное и не требует одобрения президента Джаляля Талабани.

Экс-президент Ирака Саддам Хусейн, приговоренный к смертной казни, заявил, что пойдет на казнь "как мученик", передают французские СМИ.

Это заявление Хусейн сделал в обнародованном в среду в "письме к иракскому народу", подлинность которого была заверена адвокатами осужденного.

"Я приношу себя в жертву. Если этого хочет Бог, он прикажет мне встать в ряды мучеников и настоящих людей", - пишет Хусейн.

РИА новости