В Багдаде уже установили виселицу для Хусейна
Экс-президента казнят в ближайшие дни
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн будет казнен в ближайшие дни, сообщает выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Хаят" со ссылкой на источники в правительстве Ирака.
По данным газеты, в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания, посольства США и Великобритании, уже установлена виселица, а полиция переведена на усиленный режим несения службы.
В четверг Высший уголовный суд Ирака опубликовал указ об исполнении смертного приговора, вынесенного Хусейну.
По правилам Высшего уголовного трибунала Ирака, приговор должен быть приведен в исполнение в течение 30 дней после принятия.
В администрации президента Ирака заявили, что решение апелляционного суда Ирака окончательное и не требует одобрения президента Джаляля Талабани.
Экс-президент Ирака Саддам Хусейн, приговоренный к смертной казни, заявил, что пойдет на казнь "как мученик", передают французские СМИ.
Это заявление Хусейн сделал в обнародованном в среду в "письме к иракскому народу", подлинность которого была заверена адвокатами осужденного.
"Я приношу себя в жертву. Если этого хочет Бог, он прикажет мне встать в ряды мучеников и настоящих людей", - пишет Хусейн.