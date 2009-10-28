Польша «сдала» России национальные интересы – миллиардер

Правительство Польши в переговорах о дополнительных поставках газа с главным поставщиком - Россией - «сдала» национальные интересы страны.

Об этом он в интервью газете Polska заявил один из самых богатых польских предпринимателей Александр ГУДЗОВАТЫЙ, фирма которого, согласно достигнутым договоренностям, должна быть исключена из состава акционеров компании-оператора польской части Ямальского газопровода.

«Это (договоренности) последовательная реализация концепции создания зависимости Польши от России», - сказал он.

А.ГУДЗОВАТЫЙ, который в прошлом году c cостоянием в 1,3 млрд. долларов занял 9-е место среды самых богатых поляков рейтинга Wprost, заявил, что реализация достигнутых в понедельник договоренностей выгодна только россиянам.

«Они будут зарабатывать деньги на продаже газа Германии и другим странам, а мы с этого ничего не будет иметь», - сказал он.

Польский бизнесмен, которого журнал Forbes в 1998 году назвал одним из самых влиятельных людей Центрально-Восточной Европы, добавил, что РФ использовала трудную ситуацию поляков, которые с начала году недополучали около 25% газового импорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, Польша и РФ могут финализировать предварительные договоренности о дополнительных поставках газа в страну.

26 октября в Москве Польша согласовала с российскими властями продление межправительственного договора о поставках газа в страну на 15 лет.

Как сообщил вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, поляки намерены увеличить закупки российского газа с 2010 года до 11 млрд. кубометров газа в год с ныне предусмотренных межправительственным договором 8 млрд. кубометров.

В.ПАВЛЯК подтвердил, что стороны также согласовали изменение состава акционеров польско-российской компании - оператора польской части Ямальского газопровода - Europolgaz.

В то же время, по его словам, сторонам пока не удалось договориться о тарифах на транспортировку российского газа по территории Польши в Германию.

Вице-премьер высказал мнение, что этот последний пункт может быть согласован до конца текущей недели.