Меркель второй раз назвали канцлером Германии

Лидер "Христианско-демократического союза" (ХДС) Ангела Меркель в среду избрана федеральным канцлером Германии на второй срок. Кандидатуру Меркель в ходе тайного голосования поддержали 323 депутата Бундестага из 612 при необходимом абсолютном большинстве в 312 голосов. "Против" голосовали 285, четверо депутатов воздержались. После избрания канцлером и приведения к присяге Меркель назовет имена членов своего кабинета, которые уже известны. В новом правительстве из 16 министерских должностей представители ХДС получают восемь мест, партнеры по коалиции - "Свободная демократическая партия" (СвДП) и Христианско-социальный союз (ХСС) - пять и три места соответственно. Коалиция ХДС/ХСС и СвДП была сформирована по итогам парламентских выборов 27 сентября. За партийный союз ХДС/ХСС тогда проголосовали 33,8% избирателей, Социал-демократическая партия Германии получила 23%, СвДП - 14,6%. Правящая коалиция имеет в новом парламенте 332 места, оппозиция – 290.

РИА новости